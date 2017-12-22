Глава Роскомнадзора рассказал о «вселенском зле» в интернете

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что считает «абсолютным» и «вселенским злом» в российском сегменте интернета.

Об этом в пятницу сообщает RT. По словам Жарова, ведомство следит за тем, чтобы в рунете отсутствовала запрещенная информация. К ней, отметил глава Роскомнадзора, относится абсолютное зло, такое как детская порнография, пропаганда суицида, употребления наркотиков.

«И вселенское зло — экстремизм и терроризм», — добавил Жаров.

Ранее в Роскомнадзоре в беседе с ФАН прокомментировали ситуацию с блокировкой в России сайтов с запрещенной информацией. В ведомстве рассказали, что делают для предотвращения запрещенной информации в рунете все возможное.