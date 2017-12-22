Заседание группы по выдвижению Путина будет максимально открытым

Мероприятие состоится 26 декабря.

Организаторы намерены дать аккредитацию всем желающим журналистам. Об этом проинформировала один из инициаторов создания оргкомитета по подготовке заседания инициативной группы, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, пишет ТАСС.

Заседание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина состоится во вторник в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ. Открыто приглашаются все СМИ, заинтересованные в объективном освещении мероприятия. Амельченкова указала, что для аккредитации нужно подать заявку на почту init.group2018@yandex.ru.

Действующий российский президент Владимир Путин идет на свои четвертые выборы в качества самовыдвиженца. На нынешний срок он выдвигался от «Единой России».