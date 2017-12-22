Жители дома с незаконной пристройкой на Невском проспекте объявили голодовку

Пожилая супружеская пара, уже семь лет борющаяся против незаконной пристройки-магазина «Невский пассаж» к дому номер 30 по Невскому проспекту и более трех лет добивающаяся исполнения решения суда по ее сносу, объявила голодовку.

Об этом в пятницу вечером сообщает издание «Невские новости», напоминая, что суд принял решение о демонтаже коммерческой пристройки к дому №30 по Невскому проспекту 3,5 года назад – в апреле 2014 года, к тому моменту «Невский пассаж» работал уже три года. Все это время ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов, борется против магазина, который создает ему с супругой и другим жильцам дома невыносимые условия для жизни.

«Расстояние от окон до крыши здесь – меньше метра. Представьте себе: летом, когда солнце, температура у наших окон поднимается до 40-45 градусов», - рассказал ветеран журналистам, добавив: - «Иначе, как душегубкой, это не назвать. По крыше бегают крысы, от нее исходит зловонный запах».

Отчаявшись добиться правды, пожилые люди решились на голодовку. При этом Николай Бакинов отметил, что доведен до такого состояния, что готов на самые крайние меры. В частности, он отметил, что, если его супруга-пенсионерка умрет во время голодовки, он явится к правительству и совершит самосожжение. Ветеран подчеркивает, что решение суда необходимо исполнять и они с женой уже не видят никакого другого выхода.

Также сообщается, что Николай Бакинов с супругой требуют взыскать с владельцев «Пассажа» и Минфина РФ миллион рублей в свою пользу, а их сосед Михаил Гошкиев – 500 тысяч. Ранее Бакинов и другой сосед Владимир Дмецов в знак протеста вернули правительству врученные им, как ветеранам, медали в честь 70-летия Победы.

При этом издание отмечает, что магазин, несмотря на все протестные акции и решение суда о сносе, продолжает работать, а его хозяева заявляют, что пристройка вмонтирована в здание и ее демонтаж обошелся бы в 15 миллионов рублей.