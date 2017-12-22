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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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18:48   22 Декабря 2017
Россия
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Бюджет Минобороны России на 2018 год составит 46 миллиардов долларов

Бюджет Минобороны России на 2018 год составит 46 миллиардов долларов

Бюджет Министерства обороны России на следующий год составит 46 миллиардов долларов.

Об этом в пятницу глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил на итоговой коллегии МО РФ с участием президента страны Владимира Путина.

«2,8% от ВВП или 46 миллиардов долларов», — заявил министр.

В качестве примера Шойгу привел бюджет Пентагона на следующий год, который составит более 700 миллиардов долларов, бюджет минобороны Великобритании - порядка 60 миллиардов долларов, а также бюджет оборонных ведомств Франции и Германии - 40 миллиардов долларов каждый.

«Комментарии здесь излишни», — отметил глава Минобороны.

Автор: Алла Ларионова
#минобороны #шойгу #бюджет
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