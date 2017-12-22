Бюджет Минобороны России на 2018 год составит 46 миллиардов долларов

Бюджет Министерства обороны России на следующий год составит 46 миллиардов долларов.

Об этом в пятницу глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил на итоговой коллегии МО РФ с участием президента страны Владимира Путина.

«2,8% от ВВП или 46 миллиардов долларов», — заявил министр.

В качестве примера Шойгу привел бюджет Пентагона на следующий год, который составит более 700 миллиардов долларов, бюджет минобороны Великобритании - порядка 60 миллиардов долларов, а также бюджет оборонных ведомств Франции и Германии - 40 миллиардов долларов каждый.