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20:33   22 Декабря 2017
Весь мир
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ИГ можно победить. Но, пока Россия не пришла на Ближний Восток, никто этого не знал

ИГ можно победить. Но, пока Россия не пришла на Ближний Восток, никто этого не знал

Победа над могущественной террористической группировкой в арабской республике далась непросто. Но цель достигнута, а Россия и Сирия приобрели бесценный опыт.

Спустя два года после начала операции ВС РФ в Сирии российское военное руководство констатировало полный разгром террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). 6 декабря 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о победе над некогда могущественной джихадисткой группировки, которая до вмешательства Москвы контролировала значительные территории Сирии и Ирака. Шойгу отметил, что операции на восточном и западном берегу реки Евфрат завершились полным разгромом террористов. Отдельные очаги сопротивления на территории арабской республики остаются и по сей день, однако ставившая целью создание единого халифата на Ближнем Востоке группировка сегодня бессильна перекроить сложившийся законный порядок.

ИГ можно победить. Но пока Россия не пришла на Ближний Восток никто этого не знал

Решающий вклад России в победу над терроризмом отмечали многие международные игроки. Например, об этом говорилось в заявлении, принятом по итогам саммита ОДКБ в Минске 30 ноября. Победа далась непросто. Она стала результатам скоординированных действий различных родов войск сирийской и российской армий. Существенную роль в разгроме боевиков сыграли ВКС и ВМФ РФ, силы специальных операций, штурмовые подразделения САР, российские военные советники, подразделения военной полиции РФ, специалисты противоминного центра и даже простые добровольцы. Корреспондент ИА «Политика Сегодня» вспомнил ключевые этапы кампании, которая позволила сирийскому народу вернуться к мирной жизни.

Лидер разрываемой гражданской войной сирийской республики Башар Асад обратился за помощью к России в августе 2015 года. На этом основании 30 сентября Совет Федерации дал президенту страны согласие на использование вооруженных сил на территории Сирии. К прибытию российских самолетов на авиабазу в Хмейним республику лихорадило от многочисленных боестолкновений не только с радикальными исламистами, но и боевиками так называемой умеренной оппозиции. Как и фанатичные джихадисты, умеренное крыло ставило целью свергнуть законно избранного президента страны.

ИГ можно победить. Но пока Россия не пришла на Ближний Восток никто этого не знал

В окраинах Дамаска вовсю хозяйничали адепты «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещенная в РФ). Группировка также захватила северную часть провинции Идлиб и пыталась организовать блокаду второго по значимости сирийского города – Алеппо. Восточные районы страны стали плацдармом для игиловцев. Колонны из нефтяных цистерн свободно курсировали через сирийско-турецкую границу, обеспечивая террористам существенные средства, на которые они закупали оружие и финансировали пропагандистсткую кампанию по вербовке новых сторонников.

Укрепив базу Хмейним и базу морского базирования в Тартусе мощными средствами противовоздушной обороны С-300 и С-400, российские военные взялись за дело. Только за первую неделю ВКС РФ нанесли 112 ударов по объектам боевиков. С развитием операции увеличивалась и динамика ударов. Были задействованы не только истребители и штурмовики, но и дальняя стратегическая авиация – самолеты Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС. 7 октября 2015 года к операции подключилась Каспийская флотилия. Корабли дали залп высокоточными ракетами «Калибр», уничтожив 11 целей ИГИЛ на территории САР.

Операции ВКС РФ ослабили положение боевиков в провинциях Латакия, Алеппо и Хомс, после чего для сирийской армии стал возможен бросок на древний город Пальмира, которая находился под контролем игиловцев. Подготовка к операции началась в марте 2016 года. Авиация зачищала окрестности города, перерезая пути поступающим из Ракии и Дейр эз-Зора подкреплениями боевиков. Такая поддержка помогла сирийской армии развернуть широкое наступление. 27 марта специальные подразделения САА «Силы Тигра» и «Соколы Пустыни» сумели отвоевать памятники античной архитектуры и одновременно важный стратегический пункт. Не последнюю роль в освобождении Пальмиры сыграли силы специальных операций ВС РФ, которые корректировали авиаудары.

ИГ можно победить. Но пока Россия не пришла на Ближний Восток никто этого не знал

Битва за город Алеппо стала примером уникальной операции с точки зрения сложившихся условий. Террористы использовали мирных жителей в качестве живого щита, поэтому об использовании авиации не могло быть и речи. ВКС могли работать по целям лишь на подступах к Алеппо. Но и такая поддержка оказалась не лишней. Сирийская армия сумела взломать оборону игиловцев и «Нусры» в предместьях города.

«К тому моменту «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» сложно было назвать монолитной силой. – говорит эксперт по Ближнему Востоку Юрий Мавашев. – Наоборот, обе группировки конкурировали между собой, и продолжают противостояние и по сей день. Так, к моменту начала наступления сирийской армии на Алеппо они преследовали разные цели и задачи. У Нусры стояла задача закрепить за собой городскую черту Алеппо. В то время, как у ИГ планы распространялись на всю провинцию Алеппо с последующим заходом в Идлиб».

Чтобы избежать дальнейшего кровопролития и разрушений, умеренным боевикам предложили выбирать между эвакуацией в Идлиб через гуманитарные коридоры, и разоружением и последующей сдачей армейцам. Большинство предпочло первый вариант. Уже к ноябрю боевики лишились стратегического преимущества в Алеппо. Последний оплот террористов в восточном Алеппо пал. Город заняли войска Башара Асада.

ИГ можно победить. Но пока Россия не пришла на Ближний Восток никто этого не знал

В декабре 2016 года «Исламское государство» вернуло утраченные позиции в провинции Хомс. Боевики прорвали оборону сирийской армии на востоке региона и отбросили противника к базе Т4 в окрестностях города Тияс. Пальмиру заняла пятитысячная группировка исламистов.

«Сирийские войска не справились с обороной Пальмиры, - объясняет собеседник ИА «Политика Сегодня». - Причиной этому послужило неудачное планирование операции по штурму города в марте в 2016 года. Правительственные силы растянула коммуникации на несколько десятков километров, в результате чего любой удар по коммуникациям приводил бы к окружению группировки. Собственно, так и произошло. Крупные силы ИГ в количестве пяти тысяч террористов ударили по расположениям сирийской армии, в результате чего САА пришлось уступить».

Долго хозяйничать в древнем городе террористам не пришлось. Разработанный российским командованием план предполагал контрнаступление широким фронтом и максимальную зачистку окрестностей. На помощь сирийским армейцам командование направило дополнительную группу военных советников. Российские специалисты обучали бойцов и консультировали офицеров САА по вопросам проведения операции. 2 марта 2017 года Пальмира снова перешла под контроль Дамаска. Город удалось освободить во многом благодаря участию новых спецподразделений САА «Щит» и «Охотники на ИГИЛ», которые были сформированы под патронажем российских советников. К концу весны САА вернули нефтяные месторождения в провинции Хомс, серьезно ослабив финансовое положение псевдохалифата.

ИГ можно победить. Но пока Россия не пришла на Ближний Восток никто этого не знал

Как отмечает эксперт, нефть была значительным источником дохода для джихадистов, учитывая размах контроля над месторождениями, а также над транспортной инфраструктурой.

«Нефть можно было назвать основной статьей доходов. Именно с этой проблемой, как мы помним, весьма успешно и разобрались российские летчики. Им удалось то, что не удалось никому. Существовали также и другие инструменты пополнения бюджета террористов. К таковым, несомненно, относится торговля артефактами, продажа оружия и наркотиков, а также дань, которой боевики облагали подконтрольное население», - говорит Мавашев.

К моменту освобождения большей части месторождений провинции Хомс боевики сумели закрепиться на севере региона и портили кровь армейцам периодическими вылазками из района города Акербат, расположенном близ границы с провинцией Хама. ИГИЛ использовало Акербат в качестве своеобразного хаба. Туда перебрасывались подкрепления из осаждаемого силами курдов и международной коалиции города Ракка. Террористы располагали большим количеством американского оружия.

Спецслужбы Запада не оставляли попыток сместить Башара Асада руками оппозиции. В распоряжении боевиков были и малые беспилотники, которые сбрасывали взрывные устройства на объекты инфраструктуры. Благодаря точечным ударам ВМФ и ВКС России по окрестностям Акербата ситуация переломилась. Части САА перешли в наступление и смогли блокировать значительную группировку джихадистов. К началу осени 2017 года «акербатский котел» пал. Город перешел под контроль правительственных сил. Путь к последнему крупному оплоту «Исламского государства» в расположенном восточнее городе Дейр эз-Зор на реке Евфрат был свободен.

Дейр эз-Зор находился в блокаде с 2014 года, но охранявший местную авиабазу гарнизон 104-й бригады республиканской гвардии САР умудрялся отражать частые атаки отрядов противника и смертников. Снабжение и помощь гражданским в Дейр эз-Зоре Дамаск мог доставлять исключительно по воздуху.  Операция по деблокированию города началась 8 сентября с массированного удара средиземноморской группировки ВМФ РФ. Штурмовые отряды САА прорвали кольцо блокады уже на следующий день. Полная зачистка города на Евфрате и его окрестностей от исламистов заняла около трех месяцев.

ИГ можно победить. Но пока Россия не пришла на Ближний Восток никто этого не знал

На пресс-конференции в Дамаске 18 декабря президент Башар Асад заявил, что борьба с терроризмом в Сирии не ограничивается уничтожением «Исламского государства». Он подчеркнул, что война закончится только после ликвидации последнего боевика без учета его принадлежности к определенной радикальной группировки. Мавашев убежден, что после разгрома основных сил ИГ изменит тактику и попытается перейти к диверсиям и партизанской войне. В противодействии «спящим ячейкам» джихадистов на помощь Сирии снова может придти Россия.

«Это уже привычная работа сирийских спецслужб, выявлять террористов в мирных условиях. Я думаю, что здесь своим опытом может также поделиться Россия. Но все же из-за того, что ИГИЛ потерпел поражение именно как квазигосударственное образование, ресурсов у террористов теперь будет крайне мало», - заключил эксперт.

Подводя итоги российской операции в Сирии на итоговой коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин оценил действия военных «на отлично». Он подчеркнул, что они открыли путь для политического решения конфликта. Глава государства вспомнил и тех, кто не вернулся с войны.

«Мы всегда будем помнить наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ», - заявил президент России.

 

Автор: Марк Павленский
#терроризм #сирия #дамаск #пальмира #хомс #алеппо #дейр-эз-зор #игил #вкс рф #джебхат-ан-нусра
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