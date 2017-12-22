ИГ можно победить. Но, пока Россия не пришла на Ближний Восток, никто этого не знал

Победа над могущественной террористической группировкой в арабской республике далась непросто. Но цель достигнута, а Россия и Сирия приобрели бесценный опыт.

Спустя два года после начала операции ВС РФ в Сирии российское военное руководство констатировало полный разгром террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). 6 декабря 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о победе над некогда могущественной джихадисткой группировки, которая до вмешательства Москвы контролировала значительные территории Сирии и Ирака. Шойгу отметил, что операции на восточном и западном берегу реки Евфрат завершились полным разгромом террористов. Отдельные очаги сопротивления на территории арабской республики остаются и по сей день, однако ставившая целью создание единого халифата на Ближнем Востоке группировка сегодня бессильна перекроить сложившийся законный порядок.

Решающий вклад России в победу над терроризмом отмечали многие международные игроки. Например, об этом говорилось в заявлении, принятом по итогам саммита ОДКБ в Минске 30 ноября. Победа далась непросто. Она стала результатам скоординированных действий различных родов войск сирийской и российской армий. Существенную роль в разгроме боевиков сыграли ВКС и ВМФ РФ, силы специальных операций, штурмовые подразделения САР, российские военные советники, подразделения военной полиции РФ, специалисты противоминного центра и даже простые добровольцы. Корреспондент ИА «Политика Сегодня» вспомнил ключевые этапы кампании, которая позволила сирийскому народу вернуться к мирной жизни.

Лидер разрываемой гражданской войной сирийской республики Башар Асад обратился за помощью к России в августе 2015 года. На этом основании 30 сентября Совет Федерации дал президенту страны согласие на использование вооруженных сил на территории Сирии. К прибытию российских самолетов на авиабазу в Хмейним республику лихорадило от многочисленных боестолкновений не только с радикальными исламистами, но и боевиками так называемой умеренной оппозиции. Как и фанатичные джихадисты, умеренное крыло ставило целью свергнуть законно избранного президента страны.

В окраинах Дамаска вовсю хозяйничали адепты «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещенная в РФ). Группировка также захватила северную часть провинции Идлиб и пыталась организовать блокаду второго по значимости сирийского города – Алеппо. Восточные районы страны стали плацдармом для игиловцев. Колонны из нефтяных цистерн свободно курсировали через сирийско-турецкую границу, обеспечивая террористам существенные средства, на которые они закупали оружие и финансировали пропагандистсткую кампанию по вербовке новых сторонников.

Укрепив базу Хмейним и базу морского базирования в Тартусе мощными средствами противовоздушной обороны С-300 и С-400, российские военные взялись за дело. Только за первую неделю ВКС РФ нанесли 112 ударов по объектам боевиков. С развитием операции увеличивалась и динамика ударов. Были задействованы не только истребители и штурмовики, но и дальняя стратегическая авиация – самолеты Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС. 7 октября 2015 года к операции подключилась Каспийская флотилия. Корабли дали залп высокоточными ракетами «Калибр», уничтожив 11 целей ИГИЛ на территории САР.

Операции ВКС РФ ослабили положение боевиков в провинциях Латакия, Алеппо и Хомс, после чего для сирийской армии стал возможен бросок на древний город Пальмира, которая находился под контролем игиловцев. Подготовка к операции началась в марте 2016 года. Авиация зачищала окрестности города, перерезая пути поступающим из Ракии и Дейр эз-Зора подкреплениями боевиков. Такая поддержка помогла сирийской армии развернуть широкое наступление. 27 марта специальные подразделения САА «Силы Тигра» и «Соколы Пустыни» сумели отвоевать памятники античной архитектуры и одновременно важный стратегический пункт. Не последнюю роль в освобождении Пальмиры сыграли силы специальных операций ВС РФ, которые корректировали авиаудары.

Битва за город Алеппо стала примером уникальной операции с точки зрения сложившихся условий. Террористы использовали мирных жителей в качестве живого щита, поэтому об использовании авиации не могло быть и речи. ВКС могли работать по целям лишь на подступах к Алеппо. Но и такая поддержка оказалась не лишней. Сирийская армия сумела взломать оборону игиловцев и «Нусры» в предместьях города.

«К тому моменту «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» сложно было назвать монолитной силой. – говорит эксперт по Ближнему Востоку Юрий Мавашев. – Наоборот, обе группировки конкурировали между собой, и продолжают противостояние и по сей день. Так, к моменту начала наступления сирийской армии на Алеппо они преследовали разные цели и задачи. У Нусры стояла задача закрепить за собой городскую черту Алеппо. В то время, как у ИГ планы распространялись на всю провинцию Алеппо с последующим заходом в Идлиб».

Чтобы избежать дальнейшего кровопролития и разрушений, умеренным боевикам предложили выбирать между эвакуацией в Идлиб через гуманитарные коридоры, и разоружением и последующей сдачей армейцам. Большинство предпочло первый вариант. Уже к ноябрю боевики лишились стратегического преимущества в Алеппо. Последний оплот террористов в восточном Алеппо пал. Город заняли войска Башара Асада.

В декабре 2016 года «Исламское государство» вернуло утраченные позиции в провинции Хомс. Боевики прорвали оборону сирийской армии на востоке региона и отбросили противника к базе Т4 в окрестностях города Тияс. Пальмиру заняла пятитысячная группировка исламистов.

«Сирийские войска не справились с обороной Пальмиры, - объясняет собеседник ИА «Политика Сегодня». - Причиной этому послужило неудачное планирование операции по штурму города в марте в 2016 года. Правительственные силы растянула коммуникации на несколько десятков километров, в результате чего любой удар по коммуникациям приводил бы к окружению группировки. Собственно, так и произошло. Крупные силы ИГ в количестве пяти тысяч террористов ударили по расположениям сирийской армии, в результате чего САА пришлось уступить».

Долго хозяйничать в древнем городе террористам не пришлось. Разработанный российским командованием план предполагал контрнаступление широким фронтом и максимальную зачистку окрестностей. На помощь сирийским армейцам командование направило дополнительную группу военных советников. Российские специалисты обучали бойцов и консультировали офицеров САА по вопросам проведения операции. 2 марта 2017 года Пальмира снова перешла под контроль Дамаска. Город удалось освободить во многом благодаря участию новых спецподразделений САА «Щит» и «Охотники на ИГИЛ», которые были сформированы под патронажем российских советников. К концу весны САА вернули нефтяные месторождения в провинции Хомс, серьезно ослабив финансовое положение псевдохалифата.

Как отмечает эксперт, нефть была значительным источником дохода для джихадистов, учитывая размах контроля над месторождениями, а также над транспортной инфраструктурой.

«Нефть можно было назвать основной статьей доходов. Именно с этой проблемой, как мы помним, весьма успешно и разобрались российские летчики. Им удалось то, что не удалось никому. Существовали также и другие инструменты пополнения бюджета террористов. К таковым, несомненно, относится торговля артефактами, продажа оружия и наркотиков, а также дань, которой боевики облагали подконтрольное население», - говорит Мавашев.

К моменту освобождения большей части месторождений провинции Хомс боевики сумели закрепиться на севере региона и портили кровь армейцам периодическими вылазками из района города Акербат, расположенном близ границы с провинцией Хама. ИГИЛ использовало Акербат в качестве своеобразного хаба. Туда перебрасывались подкрепления из осаждаемого силами курдов и международной коалиции города Ракка. Террористы располагали большим количеством американского оружия.

Спецслужбы Запада не оставляли попыток сместить Башара Асада руками оппозиции. В распоряжении боевиков были и малые беспилотники, которые сбрасывали взрывные устройства на объекты инфраструктуры. Благодаря точечным ударам ВМФ и ВКС России по окрестностям Акербата ситуация переломилась. Части САА перешли в наступление и смогли блокировать значительную группировку джихадистов. К началу осени 2017 года «акербатский котел» пал. Город перешел под контроль правительственных сил. Путь к последнему крупному оплоту «Исламского государства» в расположенном восточнее городе Дейр эз-Зор на реке Евфрат был свободен.

Дейр эз-Зор находился в блокаде с 2014 года, но охранявший местную авиабазу гарнизон 104-й бригады республиканской гвардии САР умудрялся отражать частые атаки отрядов противника и смертников. Снабжение и помощь гражданским в Дейр эз-Зоре Дамаск мог доставлять исключительно по воздуху. Операция по деблокированию города началась 8 сентября с массированного удара средиземноморской группировки ВМФ РФ. Штурмовые отряды САА прорвали кольцо блокады уже на следующий день. Полная зачистка города на Евфрате и его окрестностей от исламистов заняла около трех месяцев.

На пресс-конференции в Дамаске 18 декабря президент Башар Асад заявил, что борьба с терроризмом в Сирии не ограничивается уничтожением «Исламского государства». Он подчеркнул, что война закончится только после ликвидации последнего боевика без учета его принадлежности к определенной радикальной группировки. Мавашев убежден, что после разгрома основных сил ИГ изменит тактику и попытается перейти к диверсиям и партизанской войне. В противодействии «спящим ячейкам» джихадистов на помощь Сирии снова может придти Россия.

«Это уже привычная работа сирийских спецслужб, выявлять террористов в мирных условиях. Я думаю, что здесь своим опытом может также поделиться Россия. Но все же из-за того, что ИГИЛ потерпел поражение именно как квазигосударственное образование, ресурсов у террористов теперь будет крайне мало», - заключил эксперт.

Подводя итоги российской операции в Сирии на итоговой коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин оценил действия военных «на отлично». Он подчеркнул, что они открыли путь для политического решения конфликта. Глава государства вспомнил и тех, кто не вернулся с войны.