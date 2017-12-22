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19:06   22 Декабря 2017
Россия
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Мусорную свалку «Кучино» в Балашихе «подухарили» перед приездом Путина

Мусорную свалку «Кучино» в Балашихе «подухарили» перед приездом Путина

Активисты группы «Мы за чистый Железнодорожный» посетили полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе и обнаружили эрозольно-распылительные установки.

По их словам, установки распыляют неизвестное вещество с «сладковатым запахом». Активисты нашли три эрозольно-распылительные установки на территории «Кучино», однако от запаха свалочного газа они не спасают. Неприятный запах все равно распространяется на всю Балашиху и Московскую область.

Активисты отметили, что на мусорной свалке дежурит круглосуточный оперативный штаб МЧС. Российский лидер Владимир Путин собирается посетить Балашиху в ближайшие дни, поэтому на полигоне «Кучино» использовали систему удаления неприятных запахов осмогенный барьер.

Президент РФ узнал о проблеме «Кучино» в июне 2017 года, когда жители Балашихи в ходе прямой линии рассказали о неприятном запахе и ухудшении экологии вокруг мусорного полигона. «Кучино» экстренно закрыли, а мэр Балашихи Евгений Жирков уволился по собственному желанию.

Мусорную свалку «Кучино» в Балашихе «подухарили» перед приездом Путина

Автор: Тоня Краснова
#россия #видео #общество #кучино
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