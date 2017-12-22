Мусорную свалку «Кучино» в Балашихе «подухарили» перед приездом Путина

Активисты группы «Мы за чистый Железнодорожный» посетили полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе и обнаружили эрозольно-распылительные установки.

По их словам, установки распыляют неизвестное вещество с «сладковатым запахом». Активисты нашли три эрозольно-распылительные установки на территории «Кучино», однако от запаха свалочного газа они не спасают. Неприятный запах все равно распространяется на всю Балашиху и Московскую область.

На свалке в Кучино, которая воняет на всю Балашиху и пол-Москвы, тракторами распыляют парфюм, потому что завтра в Балашиху приезжает Путин. Потёмкинские деревни, говорите? pic.twitter.com/e3lZuI7G6y — Vladislav (@unkn0wnerror) 21 декабря 2017 г.

Активисты отметили, что на мусорной свалке дежурит круглосуточный оперативный штаб МЧС. Российский лидер Владимир Путин собирается посетить Балашиху в ближайшие дни, поэтому на полигоне «Кучино» использовали систему удаления неприятных запахов — осмогенный барьер.

Президент РФ узнал о проблеме «Кучино» в июне 2017 года, когда жители Балашихи в ходе прямой линии рассказали о неприятном запахе и ухудшении экологии вокруг мусорного полигона. «Кучино» экстренно закрыли, а мэр Балашихи Евгений Жирков уволился по собственному желанию.