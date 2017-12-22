Глава Роскомнадзора заявил, что из всех мессенджеров выбрал бы «Диалог»

Александр Жаров рассказал, каким сервисом для общения предпочел бы пользоваться.

Как пишет RT, у Жарова спросили, что бы он выбрал - Telegram и WhatsApp. Глава ведомства ответил, что выбрал бы российский мессенджер «Диалог».

Ранее глава Роскомнадзора порекомендовал тем, кто беспокоится за сохранность своих личных данных, использовать для общения в интернете российские сервисы, чьи серверы располагаются в РФ. В качестве примера он привел мессенджеры «Титанум» и «Диалог». В последнем предусмотрена функция видео- и аудиозвонка, а также шифрование данных.

Минкомсвязи ранее предупредило россиян о том, чтобы они не выкладывали излишней информации о себе, чтобы не стать мишенью для преступников.