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18:21   22 Декабря 2017
Россия
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Шойгу сообщил, сколько российских военных получили боевой опыт в Сирии

Шойгу сообщил, сколько российских военных получили боевой опыт в Сирии

В Сирийской Арабской Республике боевой опыт приобрели порядка 48 тысяч российских военных.

Из них более 14 тысяч представили к государственным наградам, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства. Министр отметил, что 80% экипажей оперативно-тактической авиации и 95% экипажей армейской авиации сделали от 100 до 120 боевых вылетов.

Он также заявил, что в Сирии были задействованы летчики корабельной авиации с «Адмирала Кузнецова», которые совершили 420 боевых вылетов. В рамках противодействия террористам в САР ВКС РФ выполнили за два года 34 тысячи боевых вылетов, подчеркнул Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны РФ присутствовал глава РФ Владимир Путин.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #шойгу #политика #вкс рф
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