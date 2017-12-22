Шойгу сообщил, сколько российских военных получили боевой опыт в Сирии

В Сирийской Арабской Республике боевой опыт приобрели порядка 48 тысяч российских военных.

Из них более 14 тысяч представили к государственным наградам, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства. Министр отметил, что 80% экипажей оперативно-тактической авиации и 95% экипажей армейской авиации сделали от 100 до 120 боевых вылетов.

Он также заявил, что в Сирии были задействованы летчики корабельной авиации с «Адмирала Кузнецова», которые совершили 420 боевых вылетов. В рамках противодействия террористам в САР ВКС РФ выполнили за два года 34 тысячи боевых вылетов, подчеркнул Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны РФ присутствовал глава РФ Владимир Путин.