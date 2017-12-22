Климкин назвал победой решение Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаза и «Газпрома»

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что «Нафтогаз» победил «Газпром» в Стокгольмском арбитражном суде по делу о поставках газа в Донбасс.

Свое мнение по этому поводу Климкин высказал в сети микроблогов Twitter. Напомним: ранее в пятницу Стокгольмский арбитраж поставил точку в разбирательстве между российской газовой компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом» о платежных обязательствах, которое длилось с июня 2014 года.

«Победа «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже — не нокаут, но за явным преимуществом в три нокдауна», - написал Климкин в своем микроблоге.

Также в компании «Нафтогаз» оценили положительный эффект решения арбитража в споре российским газовым гигантом на 75 миллиардов долларов. В частности, суд постановил, что «Нафтогаз Украины» обязан выплатить «Газпрому» свыше двух миллиардов долларов за поставленное топливо. В то же время арбитраж отверг украинские требования о пересмотре цены на газ в период с мая 2011 года по апрель 2014 и взыскании с российской стороны переплаты в размере 14 миллиардов долларов. Начиная с 2018 года «Нафтогаз» по решению суда будет обязан отбирать у «Газпрома» и оплачивать пять миллиардов кубометров газа. При этом отмечается, что к контракту российской и украинской газовых компаний не должно применяться ни украинское, ни европейское антимонопольное законодательство.