Украина успешно испытала ракетный комплекс «Ольха» — Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter, что Киев успешно испытал ракетный комплекс «Ольха».

Петр Алексеевич поздравил украинцев с успешным испытанием «Ольхи» и уточнил, что все четыре ракеты комплекса попали в назначенную цель.

ПП: Вітаю усіх українців з успішним випробуванням українського ракетного комплексу «Вільха». Щойно отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль! pic.twitter.com/x82parPRVO — Петро Порошенко (@poroshenko) December 22, 2017

Впервые о проекте ракетного комплекса «Ольха» украинский глава заявил в январе 2016 года в ходе заседания совета национальной безопасности и обороны страны. Ракеты разрабатывают инженеры государственного киевского конструкторского бюро «Луч».