Россиян лишили еще двух медалей Олимпиады в Сочи

МОК отстранил 11 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщает официальный сайт организации в пятницу. Эти ограничительные меры коснулись конькобежцев Ивана Скобрева и Артема Кузнецова, лыжников Никиты Крюкова, бобслеистов Людмилы Удобкиной и Максима Белугина, Александра Бессмертного и Натальи Матвеевой, саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко, хоккеисток Татьяны Буриной и Анны Щукиной. Данное решение было принято на основании доклада комиссии под руководством Дениса Освальда.

Кроме того, организацией было решено аннулировать результаты дисквалифицированных спортсменов на ОИ в Сочи, а также лишить саночников Демченко и Иванову серебряных наград Олимпиады-2014.