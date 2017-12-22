В Минкомсвязи предупредили об опасности публикации личных данных в соцсетях

Ведомство призвало россиян не распространять о себе избыточную информацию.

Такое заявление сделал в ходе правительственной комиссии по делам несовершеннолетних замглавы министерства Алексей Волин. Ведомство составило список рекомендаций, которые смогут повысить уровень медиаграмотности российских граждан. В одном из пунктов указывается, что россиянам не следует писать о себе много личных сведений, чтобы не пасть жертвами преступников.

Волин отметил, что это касается как детей, так и родителей, потому что обе эти категории часто становятся жертвами преступных посягательств из-за того, что сами «подсказали» свои данные злоумышленникам. Он также обратил внимание на то, что граждане должны подвергать тщательным проверкам данные из интернета.