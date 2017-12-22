Центробанк уличил Промсвязьбанк в уничтожении кредитных досье на 109,1 млрд рублей

Центробанк РФ готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, которые имеют признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка.

Об этом в пятницу сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, который входит в топ-10 крупнейших банков страны по размеру активов. Теперь этот банк будет санироваться с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), Центробанк предварительно оценивал потребность в докапитализации организации на 100–200 миллиардов рублей.

Как ранее сообщал Поздышев, временная администрация обнаружила факты пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 миллиардов рублей.