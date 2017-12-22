Глава Минобороны РФ оценил оснащенность российской ядерной триады
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны по итогам 2017 года оценил оснащенность российской ядерной триады.
По его словам, выполняя государственную программу вооружений на 2011-2020 годы российскую ядерную триаду оснастили современным вооружением на 79%.
«В стратегических ядерных силах уровень вооружения составляет 79%", — сказал министр обороны России.
В российскую ядерную триаду, согласно составу стратегических ядерных сил страны, включили ракетные войска, морские силы и авиацию.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении приказа о выводе группировки российских войск из Сирии https://t.co/gxR3OrQgue pic.twitter.com/36nPVCTinu— Президент России (@KremlinRussia) December 22, 2017