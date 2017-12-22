Глава Минобороны РФ оценил оснащенность российской ядерной триады

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны по итогам 2017 года оценил оснащенность российской ядерной триады.

По его словам, выполняя государственную программу вооружений на 2011-2020 годы российскую ядерную триаду оснастили современным вооружением на 79%.

«В стратегических ядерных силах уровень вооружения составляет 79%", — сказал министр обороны России.

В российскую ядерную триаду, согласно составу стратегических ядерных сил страны, включили ракетные войска, морские силы и авиацию.