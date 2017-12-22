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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
17:46   22 Декабря 2017
Россия
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США угрожали участникам ГА ООН перед голосованием по Иерусалиму — МИД РФ

США угрожали участникам ГА ООН перед голосованием по Иерусалиму — МИД РФ

Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала представителям государств-членов ООН угрожающие послания в преддверии голосования по Иерусалиму.

Об этом сообщается в комментарии Министерства иностранных дел России, распространенном в пятницу.

Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, накануне Генассамблея приняла резолюцию по Иерусалиму, текст которой был идентичен ранее заветированному американской стороной проекту в Совбезе. В данной резолюции все решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, отметили в МИД России.

«Запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют «за», в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки, — указали в российском министерстве.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #оон #статус иерусалима
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