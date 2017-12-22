США угрожали участникам ГА ООН перед голосованием по Иерусалиму — МИД РФ

Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала представителям государств-членов ООН угрожающие послания в преддверии голосования по Иерусалиму.

Об этом сообщается в комментарии Министерства иностранных дел России, распространенном в пятницу.

Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, накануне Генассамблея приняла резолюцию по Иерусалиму, текст которой был идентичен ранее заветированному американской стороной проекту в Совбезе. В данной резолюции все решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, отметили в МИД России.