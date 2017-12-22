США угрожали участникам ГА ООН перед голосованием по Иерусалиму — МИД РФ
Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала представителям государств-членов ООН угрожающие послания в преддверии голосования по Иерусалиму.
Об этом сообщается в комментарии Министерства иностранных дел России, распространенном в пятницу.
Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, накануне Генассамблея приняла резолюцию по Иерусалиму, текст которой был идентичен ранее заветированному американской стороной проекту в Совбезе. В данной резолюции все решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, отметили в МИД России.
«Запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют «за», в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки, — указали в российском министерстве.