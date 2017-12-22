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17:49   22 Декабря 2017
Медиа
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ФСБ выложила видео задержания пособников террористов в Москве

ФСБ выложила видео задержания пособников террористов в Москве

ФСБ опубликовала видеозапись задержания девяти сотрудников так называемого «центра помощи мигрантам», которые были задержаны за оформление документов сторонникам террористов.

Об этом информируют на официальном сайте ЦОС ФСБ.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ совместно с МВД удалось пресечь деятельность этнической группы, имеющей отношение к каналу легализации в России незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона, в числе которых были сторонники террористических организаций. В результате спецоперации задержали девять человек. Они работали под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающих консультации.

Оперативники устранили две лаборатории с различным оборудованием для изготовления поддельных документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Ольга Шпакова
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