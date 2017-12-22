Шойгу рассказал, какие военные аэродромы реконструируют в 2018 году
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итогового заседания коллегии Минобороны сообщил, что в 2018 году в стране реконструируют и построят 11 военных аэродромов.
По его словам, реконструируют военные аэродромы в Мурманской области «Североморск-1», «Моздок», используемый Дальней Авиацией ВКС РФ, «Балтимор» в Воронеже, «Бельбек» на северо-западе Севастополя, «Алыкель» на севере Красноярского края и «Чкаловск» в Калининградской области.
Расширенное заседание итоговой #КоллегияМО 22 декабря пройдет в здании нового комплекса Военной академии #РВСН им. Петра Великого https://t.co/IklVQ4FNxD pic.twitter.com/OOul9kck0Y— Минобороны России (@mod_russia) December 22, 2017