Шойгу рассказал, какие военные аэродромы реконструируют в 2018 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итогового заседания коллегии Минобороны сообщил, что в 2018 году в стране реконструируют и построят 11 военных аэродромов.

По его словам, реконструируют военные аэродромы в Мурманской области «Североморск-1», «Моздок», используемый Дальней Авиацией ВКС РФ, «Балтимор» в Воронеже, «Бельбек» на северо-западе Севастополя, «Алыкель» на севере Красноярского края и «Чкаловск» в Калининградской области.