Американский генерал предупредил морпехов в Норвегии о «возможной войне» с РФ
Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер сообщил военным, что в регионе может произойти «драка».
Об этом проинформировал портал Military.com. Генерал допустил, что в скором времени подчиненных могут передислоцировать, а американское присутствие в регионе будет расширено.
«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе», — заявил Неллер.
По его словам, в скором времени в центре внимания окажутся Тихоокеанский регион и Российская Федерация.
В новой стратегии национальной безопасности США прописана позиция, согласно которой РФ представляет собой одну из ключевых угроз. Также в качестве угрозы Америка обозначила Китай, Иран и Ближний Восток. Документ был обнародован 18 декабря.
Подразделения американской армии располагаются на территории Норвегии с января.