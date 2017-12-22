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17:27   22 Декабря 2017
Весь мир
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Американский генерал предупредил морпехов в Норвегии о «возможной войне» с РФ

Американский генерал предупредил морпехов в Норвегии о «возможной войне» с РФ

Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер сообщил военным, что в регионе может произойти «драка».

Об этом проинформировал портал Military.com. Генерал допустил, что в скором времени подчиненных могут передислоцировать, а американское присутствие в регионе будет расширено. 

«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе», — заявил Неллер.

По его словам, в скором времени в центре внимания окажутся Тихоокеанский регион и Российская Федерация.

В новой стратегии национальной безопасности США прописана позиция, согласно которой РФ представляет собой одну из ключевых угроз. Также в качестве угрозы Америка обозначила Китай, Иран и Ближний Восток. Документ был обнародован 18 декабря.

Подразделения американской армии располагаются на территории Норвегии с января.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #политика #военные #норвегия
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