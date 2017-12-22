Парламент Молдавии повторно запретил показывать российские новости

Парламент Молдавии снова принял закон о запрете показа в стране российских новостей и информационно-аналитических передач.

Ранее этот документ отклонил президент Игорь Додон, назвав его противоречащим принципам свободы слова. Также он заявил, что этот закон навязан извне.

Однако депутаты повторно проголосовали за запрет. Это предложение поддержали 59 из 69 депутатов, за исключением представителей фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

По конституции Молдавии, президент обязан подписать закон, если парламент его принимает повторно. Додон ранее предложил провести референдум по этому вопросу. Депутаты, в свою очередь пригрозили обратиться в конституционный суд, если глава государства в очередной раз не утвердит закон.