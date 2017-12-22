На Украине заявили, что поставки газа в страну со стороны Словакии не сократились

После решения об аресте по спору с итальянской компанией «Югаз» поставки газа на Украину со стороны Словакии не сократились.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, ссылаясь на ПАО «Укртрансгаз». В компании также отметили, что поставки топлива в страну сейчас осуществляются в обычном объеме. При этом в НАК «Нафтогаз Украины» журналистам заявили, что занимаются урегулированием этого вопроса.

«Нафтогаз занимается урегулированием этой ситуации. Транспортировка газа украинской ГТС и обеспечение газом украинских потребителей идут в штатном режиме», — сообщили СМИ в украинской госкомпании.

Ранее стало известно, что словацкий суд, исполняя решение Стокгольмского арбитража по иску компании «Югаз» арестовал поставки топлива для «Нафтогаза».