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17:18   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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На Украине заявили, что поставки газа в страну со стороны Словакии не сократились

На Украине заявили, что поставки газа в страну со стороны Словакии не сократились

После решения об аресте по спору с итальянской компанией «Югаз» поставки газа на Украину со стороны Словакии не сократились.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, ссылаясь на ПАО «Укртрансгаз». В компании также отметили, что поставки топлива в страну сейчас осуществляются в обычном объеме. При этом в НАК «Нафтогаз Украины» журналистам заявили, что занимаются урегулированием этого вопроса.

«Нафтогаз занимается урегулированием этой ситуации. Транспортировка газа украинской ГТС и обеспечение газом украинских потребителей идут в штатном режиме», — сообщили СМИ в украинской госкомпании.

Ранее стало известно, что словацкий суд, исполняя решение Стокгольмского арбитража по иску компании «Югаз» арестовал поставки топлива для «Нафтогаза».

Автор: Алла Ларионова
#украина #газ #словакия
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