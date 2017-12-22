Шойгу объяснил, зачем РФ оставляет в Сирии военную группировку

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская группировка вооруженных сил осталась на аэродроме Хмеймим и Тартусе в Сирии.

По его словам, военная группировка РФ поддерживает стабильность и предотвращает проникновение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории сирийского государства.

Сейчас авиационная группа ВКС РФ есть на аэродроме Хмеймим и в пункте материального обеспечения ВМФ в Тартусе. Сергей Шойгу добавил, что в Сирии создали современную военно-социальную инфраструктуру, поддерживающую стратегическую стабильность.

Путин на коллегии минобороны: Российские военнослужащие освободили практически всю территорию Сирии. Оценка их действий может быть только одна - отлично! pic.twitter.com/Ij87dGLmFf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2017 г.

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, встретился с сирийским коллегой Башар Асадом и приказал вывести группировки войск РФ из Сирии.