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17:07   22 Декабря 2017
Россия
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Егор Крид станет героем шестого сезона шоу «Холостяк»

Егор Крид станет героем шестого сезона шоу «Холостяк»

В этом году артист, представляющий крупный продюсерский центр Black Star, попал в десятку «Главных российских знаменитостей» по версии Forbes, заняв седьмую строку.

Его состояние оценивается в четыре миллиона долларов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов заявил, что канал давно получил признание у молодых зрителей, а Егор Крид популярен, талантлив и свободен. Телеканал считает, что такая кандидатура идеально подойдет для шоу «Холостяк». Он рассказал, что решение пригласить музыканта на роль нового холостяка — это осознанный шаг в рамках стратегии развития канала.

Премьера шоу состоялась на ТНТ в 2013 году. Программа является адаптацией зарубежного проекта «The Bachelor». Согласно правилам шоу, 25 девушек борются за сердце холостяка. Герой устраивает им свидания в разных уголках мира и придумывает всевозможные испытания. В финал выходят только две претендентки, из которых холостяк должен выбрать свою избранницу.

Новый сезон шоу появится в эфире весной.

Автор: Ольга Шпакова
#шоу #культура #тнт #холостяк #егор крид
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