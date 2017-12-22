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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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17:01   22 Декабря 2017
Россия
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В Совфеде заявили, что закон о СМИ-иноагентах станет причиной повсеместных проверок физлиц

В Совфеде заявили, что закон о СМИ-иноагентах станет причиной повсеместных проверок физлиц

Проект закона о СМИ-иноагентах не предусматривает повсеместных проверок физических лиц.

Соответствующее заявление сделала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, слова которой в пятницу приводит РИА Новости.

«Попадание по косвенным признакам под действие закона не будет означать повсеместных проверок (физлиц— прим.ред) и выявлений фактов финансовой поддержки извне», — цитирует агентство Бокову, являющуюся одним из авторов законопроекта.

Согласно ее заявлению, рассуждения о вероятном ограничении прав и свобод граждан после принятия закона «абсолютно беспочвенны». Ранее она также сообщила о том, что проект закона о СМИ-иноагентах не затронет блогеров, размещающих в своих аккаунтах рекламу зарубежных компаний.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #закон о сми-иноагентах
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