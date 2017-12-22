Путин возложил на ФСБ защиту российских информсистем от кибератак
Российский лидер Владимир Путин возложил на Федеральную службу безопасности функции уполномоченного по предупреждению и защите информационных систем страны от хакерских атак.
Согласно указу, ФСБ обнаруживает, предупреждает и ликвидирует последствия кибератак на российские информационные ресурсы. Указ президента РФ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет защите от хакерских атак информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, как в российском государстве, так и в дипломатических представительствах РФ.
Владимир Путин посетил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, где принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны https://t.co/i59tCT4rLd pic.twitter.com/79R54YTJcB— Президент России (@KremlinRussia) December 22, 2017