Путин возложил на ФСБ защиту российских информсистем от кибератак

Российский лидер Владимир Путин возложил на Федеральную службу безопасности функции уполномоченного по предупреждению и защите информационных систем страны от хакерских атак.

Согласно указу, ФСБ обнаруживает, предупреждает и ликвидирует последствия кибератак на российские информационные ресурсы. Указ президента РФ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет защите от хакерских атак информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, как в российском государстве, так и в дипломатических представительствах РФ.