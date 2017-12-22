Критики выбрали лучшие российские сериалы 2017 года

Определены лучшие российские сериалы 2017 года по версии критиков и журналистов.

Мнения собрал портал «Кино-театр.ру», опросив известных авторов, пишущих о кино, а также промоутеров. Так, кинокритик «Российской газеты» Сусанна Альперина назвала лучшими сериалами «Гоголь», показанный на канале ТВ-3, «Оптимисты» («Россия 1») и «Психологини» (СТС).

В тройку лучших сериалов по версии главреда онлайн-телегида «Вокруг ТВ» Алины Бавиной вошли «Анна Каренина» («Россия 1») с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым, «Чернобыль-2» , «Закон каменных джунглей». Кинообозреватель Culttrigger, член Гильдии киноведов и кинокритиков Ольга Галицкая отдала первое место сериалу «Салам Москва» (Первый канал), второе — сериалу «Троцкий» (Первый канал) и третье — «Анне Карениной» («Россия-1») .

По мнению обозревателя The Hollywood Reporter Илоны Егиазаровой, лучшими в уходящем году стали второй сезон сериала «Ольга» (ТНТ), «Оптимисты» («Россия-1») и «Хождение по мукам» (НТВ). Последний сериал, несмотря на низкие рейтинги, Егиазарова назвала умным и качественным проектом, который точно попадает в сегодняшний день.

Заместитель главного редактора портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская самым лучшим сериалом назвала «Троцкий». Также ее фаворитами стали «Оптимисты» и «Хождение по мукам».

Если считать средний балл по итогам опроса профессионалов, то на первом месте оказались «Оптимисты», на втором — «Троцкий», на третьем — «Хождение по мукам». В пятерке лучших также «Анна Каренина» и второй сезон «Ольги».