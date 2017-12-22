Дамаск потребовал вывода американских войск и Турции из САР

Дамаск требует немедленного вывода войск США и Турции из Сирии.

Об этом сообщил постпред Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Башар Джаафари. Его слова приводит в понедельник ТАСС.

«Требуем немедленного вывода этих войск из Сирии без каких-либо условий», — цитирует агентство заявление Джаафари.

Ранее Джаафари сообщил о том, что сирийское руководство рассматривает военное присутствие турецких сил в Идлибе как агрессию и оккупацию. Он отметил, что действия возглавляемой Соединенными Штатами коалиции также являются актом агрессии.