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17:21   22 Декабря 2017
Весь мир
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WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

Всемирная антидопинговая организация устарела и больше не справляется со своими обязанностями, считает автор The Duran Рой Харпер.

Издание пообщалось с бывшим сотрудником WADA, который рассказал о нежелании организации вносить какие-либо изменения в работу, позволившие бы ей эффективнее бороться с допингом. Агенство, несмотря на недовольство мирового сообщества, продолжает политику «казни», подрывая тем самым основные олимпийские принципы.

Российский допинговый скандал - яркое тому подтверждение, считает Харпер, то есть даже единичные случаи принятия допинга в России и некомпетентность некоторых российских чиновников от спорта не оправдывают действий WADA. Отстранение национальной сборной от Олимпиады следующего года в Южной Корее является вопиющей дискриминацией и грубым нарушением Олимпийской хартии. Усугубляют картину заметные политические мотивы.

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

Журналист напомнил, что на протяжении всего прошлого века олимпийские сборные разных стран отстраняли исключительно по политическим причинам: Германию в 1924 году из-за начала Первой мировой войны, Южно-Африканскую Республику за политику расовой дискриминации и апартеида в 1964-ом. Отстранением же России WADA хочет показать свою эффективность и укрепить позиции в спортивном мире. Поэтому и существует скандал с допингом.

Одновременно с этим организация игнорирует массированное нарушение антидопинговых правил в тяжелой атлетике. Этот вид спорта до сих пор считается олимпийским.

«Идеология WADA и ее методы очень противоречивы. Фактически, WADA напоминает гангрену  — и, как мы знаем, иногда единственный способ спасти жизнь — это отрезать пораженную конечность», - считает Харпер.

 

Автор: Юлия Халус
#олимпиада #допинг #россия #спорт #wada #новости #общество #весь мир
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