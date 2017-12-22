WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

Всемирная антидопинговая организация устарела и больше не справляется со своими обязанностями, считает автор The Duran Рой Харпер.

Издание пообщалось с бывшим сотрудником WADA, который рассказал о нежелании организации вносить какие-либо изменения в работу, позволившие бы ей эффективнее бороться с допингом. Агенство, несмотря на недовольство мирового сообщества, продолжает политику «казни», подрывая тем самым основные олимпийские принципы.

Российский допинговый скандал - яркое тому подтверждение, считает Харпер, то есть даже единичные случаи принятия допинга в России и некомпетентность некоторых российских чиновников от спорта не оправдывают действий WADA. Отстранение национальной сборной от Олимпиады следующего года в Южной Корее является вопиющей дискриминацией и грубым нарушением Олимпийской хартии. Усугубляют картину заметные политические мотивы.

Журналист напомнил, что на протяжении всего прошлого века олимпийские сборные разных стран отстраняли исключительно по политическим причинам: Германию в 1924 году из-за начала Первой мировой войны, Южно-Африканскую Республику за политику расовой дискриминации и апартеида в 1964-ом. Отстранением же России WADA хочет показать свою эффективность и укрепить позиции в спортивном мире. Поэтому и существует скандал с допингом.

Одновременно с этим организация игнорирует массированное нарушение антидопинговых правил в тяжелой атлетике. Этот вид спорта до сих пор считается олимпийским.