Шойгу заявил о трехкратном увеличении военного контингента НАТО у границ РФ

Также министр отметил, что за последнее пятилетие интенсивность учений НАТО увеличилась в два раза.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Глава МО РФ также отметил, что боеготовность ВС НАТО на западных российских границах сократилась с 45 до 30 суток. Интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у российских границ увеличилась в 3,5 раза, а морской - в полтора раза, сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона не намерена ни с кем воевать, однако пробовать обороноспособность страны на прочность не советует. Шойгу подчеркнул, что на сегодняшний день армия РФ является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что бюджет ведомства на следующий год составит 2,8% от ВВП.