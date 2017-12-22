Шойгу рассказал, какое вооружение получит армия в 2018 году

В будущем году ракетные войска стратегического назначения должны получить 11 пусковых установок с баллистическими ракетами «Ярс».

О планах по перевооружению доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.

ВМФ РФ в 2018 году должен принять головной атомный подводный крейсер «Князь Владимир» с баллистическими ракетами «Булава», а также еще 35 кораблей и судов обеспечения.

Воздушно-космические силы (ВКС) и авиация Военно-морского флота должны получить в будущем году 203 модернизированных самолета и вертолета, четыре дивизионных комплекта «Зенит» ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», 10 дивизионных пакетов зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

По данным Сергея Шойгу, за последние пять лет, в Вооруженных силах РФ в четыре раза увеличилось количество современной техники. Так, армия получила 80 МБР, 102 баллистических ракеты для подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», 55 космических аппаратов, 3237 танков и других боевых бронированных машин, более 1000 самолетов и вертолетов, 150 кораблей и судов, шесть подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».