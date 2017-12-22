Шойгу назвал бюджет Минобороны РФ на 2018 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бюджет Минобороны на 2018 год составит 2,8% от валового внутреннего продукта или 46 миллиардов долларов.

По его словам, бюджет американского Министерства обороны превысит 700 миллиардов долларов в 2018 году. Сергей Кужугетович рассказал, что в 2017 году три ракетных полка перевооружили на российский стратегический ракетный комплекс «Ярс». В войска поступило 199 беспилотников.

Министр обороны добавил, что на островах Котельный, Врангеля и мысе Шмидта в Арктике разместили более тысячи военнослужащих. В следующем году вооруженные силы России получат четвертую подлодку проекта 955 «Борей» и первую, построенную по модернизированному проекту 955А «Борей-А», атомную подводную лодку «Князь Владимир».