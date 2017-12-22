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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
16:29   22 Декабря 2017
Россия
69

Шойгу назвал бюджет Минобороны РФ на 2018 год

Шойгу назвал бюджет Минобороны РФ на 2018 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бюджет Минобороны на 2018 год составит 2,8% от валового внутреннего продукта или 46 миллиардов долларов.

По его словам, бюджет американского Министерства обороны превысит 700 миллиардов долларов в 2018 году. Сергей Кужугетович рассказал, что в 2017 году три ракетных полка перевооружили на российский стратегический ракетный комплекс «Ярс». В войска поступило 199 беспилотников.

Министр обороны добавил, что на островах Котельный, Врангеля и мысе Шмидта в Арктике разместили более тысячи военнослужащих. В следующем году вооруженные силы России получат четвертую подлодку проекта 955 «Борей» и первую, построенную по модернизированному проекту 955А «Борей-А», атомную подводную лодку «Князь Владимир».

Автор: Олег Королев
#россия #минобороны #бюджет #общество
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