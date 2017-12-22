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16:29   22 Декабря 2017
Россия
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Политолог прокомментировал продление ООН гуманитарного режима в Сирии

Политолог прокомментировал продление ООН гуманитарного режима в Сирии

ООН продлила гуманитарный режим в САР на год, не приняв в расчет предложения российской стороны по его свертыванию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ, КНР и Боливия в ходе голосования по резолюции о продлении воздержались. Она объяснила, что в проекте документа были учтены не все российские предложения по повышению прозрачности гуманитарного режима и проработке пути постепенного отказа от него, пишет ФАН.

На сегодняшний день российская сторона не стала препятствовать продлению режима, учитывая интересы сирийцев. Российская сторона будет тщательно следить за тем, как проводятся поставки гуманитарной помощи в САР, подчеркнула Захарова.

Политолог прокомментировал продление ООН гуманитарного режима в Сирии

Гуманитарный режим был введен резолюцией Совбеза ООН в ходе активной фазы сирийского конфликта, чтобы оказать поддержку мирным гражданам на территории, подконтрольной вооруженным формированиям. Резолюция разрешала доставку гуманитарных грузов в Сирию через пограничные пункты на границах с Турцией, Иорданией и Ираком. По словам Захаровой, в контексте позитивного развития ситуации в САР Россия считает необходимым вести дело к поэтапному свертыванию этого режима.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что в ООН гораздо проще инициировать какой-то процесс, чем потом его прекратить. ООН сталкивается с этой проблемой везде, не только в САР.

Политолог прокомментировал продление ООН гуманитарного режима в Сирии

По словам политолога, бессмысленные проекты продолжают «жить» по множеству причин.

«С одной стороны, это сами процедуры принятия решений а, с другой стороны, заинтересованность ряда международных структур в финансировании подобной деятельности, а также различные интересы стран, представленных в Совете Безопасности, по тому или иному вопросу».

Собеседник ФАН отметил, что аналогичная ситуация складывается с продлением гуманитарного режима в САР, ведь он выгоден многим участникам сирийского конфликта, особенно США, чтобы поставлять туда грузы и говорить о своем участии в сирийском процессе. Затягивание сирийского конфликта выгодно некоторым внешним игрокам с политической точки зрения, подчеркнул эксперт.

Автор: Ольга Шпакова
#захарова #сирия #иг #оон #мид рф #гуманитарный режим
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