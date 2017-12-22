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16:07   22 Декабря 2017
Россия
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Ростуризм разберется с принудительным бронированием дорогих номеров в отелях на ЧМ-2018

Ростуризм разберется с принудительным бронированием дорогих номеров в отелях на ЧМ-2018

Ростуризму поручено разобраться со случаями принудительного перебронирования более дорогих номеров в гостиницах для гостей чемпионата мира по футболу-2018.

Соответствующее поручение главе ведомства Олегу Сафонову направил глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Андрей Кутепов, сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что именно Ростуризм отвечает за подготовку гостиничной инфраструктуры к мундиалю. В соцсетях и СМИ появилась информация, что гостей, которые заранее бронировали номера в отелях, вынуждают перебронировать их по более высокой цене. Такие факты выявлены в  Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске. 

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов от Калининграда до Екатеринбурга. 

 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #чм-2018 #общество #гостиницы #совет федерации #ростуризм #андрей кутепов
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