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15:45   22 Декабря 2017
Россия
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Шойгу назвал число ликвидированных в Сирии боевиков

Шойгу назвал число ликвидированных в Сирии боевиков

Во время операции ВКС РФ в Сирии были ликвидированы более 60 тысяч боевиков.

Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии Минобороны в Балашихе. По его данным, точное число уничтоженных террористов - 60 318, в их числе - 819 главарей бандгрупп, 2840 боевиков были гражданами РФ. 

Также глава Минобороны сообщил об итогах работы российских саперов в Сирии, которые разминировали в общей сложности более 6,5 тысяч гектаров территории страны. 

Россия начала военную операцию против террористов в Сирии в конце сентября 2015 года по просьбе официального правительства САР. За два года боевая авиация РФ совершила 34 тысячи вылетов. 11 декабря на авиабазе Хмеймим верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #сирия #боевики #общество #минобороны рф #сергей шойгу
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