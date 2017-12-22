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15:52   22 Декабря 2017
Россия
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Мутко заявил, что россияне смогут увидеть ЧМ-2018 «во всей красе»

Мутко заявил, что россияне смогут увидеть ЧМ-2018 «во всей красе»

Российский вице-премьер по вопросам спорта прокомментировал приобретение прав на трансляцию чемпионата мира по футболу в 2018 году российскими телеканалами.

Чиновник рассказал ТАСС, что вопрос, как и анонсировалось ранее, решился до конца года. По его словам, удалось решить большинство сопутствующих вопросов. По словам Виталия Мутко, он рад, что российские граждане смогут увидеть футбольные матчи во всей красе.

Консорциум «2 Спорт 2», где состоят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», приобрел права на трансляции матчей ЧМ-2018. ФИФА также подписала соглашение с медиакомпанией Mediaset, которая покажет матчи мирового первенства на территории Италии.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу в Российской Федерации пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Автор: Ольга Шпакова
#футбол #спорт #мутко #чм-2018 #трансляция
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