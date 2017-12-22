Путин оценил оборонную стратегию США

Российский лидер Владимир Путин заявил, что новая оборонная стратегия Соединенных Штатов носит не просто наступательный, а агрессивный характер.

По его словам, если говорить дипломатическим языком, тогда оборонная стратегия США наступательная. Однако на военном языке национальную военную стратегию США стоит называть агрессивной, сказал Владимир Владимирович в ходе расширенного заседания итоговой коллегии Минобороны РФ.