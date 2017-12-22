Путин оценил оборонную стратегию США
Российский лидер Владимир Путин заявил, что новая оборонная стратегия Соединенных Штатов носит не просто наступательный, а агрессивный характер.
По его словам, если говорить дипломатическим языком, тогда оборонная стратегия США наступательная. Однако на военном языке национальную военную стратегию США стоит называть агрессивной, сказал Владимир Владимирович в ходе расширенного заседания итоговой коллегии Минобороны РФ.
«Мы это должны учитывать в своей практической работе», — отметил президент РФ.
Расширенное заседание итоговой #КоллегияМО 22 декабря пройдет в здании нового комплекса Военной академии #РВСН им. Петра Великого https://t.co/IklVQ4FNxD pic.twitter.com/OOul9kck0Y— Минобороны России (@mod_russia) 22 декабря 2017 г.