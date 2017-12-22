Российские войска находятся в высокой боеготовности - Путин

Российские Вооруженные силы находятся в высокой боеготовности, подтвержденной проверками.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны в Балашихе.Верховный главнокомандующий отметил, что в 2017 году провели шесть масштабных проверок войск. Их итоги показали, что войска могут оперативно усиливать подразделения в Арктике, создавать самодостаточные эффективные группировки на всех ключевых для обороны страны направлениях.

Также Владимир Путин на «отлично» оценил действия российских военнослужащих в Сирии, которые освободили практически всю территорию страны от террористов. Память погибших военных в САР почтили минутой молчания.