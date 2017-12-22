Шойгу: Российские саперы разминировали в Сирии шесть с половиной тысяч гектаров

российские саперы разминировали в Сирийской Арабской Республике (САР) 6533 гектара территории, 1410 километров автомобильных дорог и 17138 зданий и сооружений.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии российского оборонного ведомства по итогам года в Балашихе.

Напомним, что ранее глава министерства обороны России заявил, что оставшаяся в Сирии группировка российских вооруженных сил позволит поддерживать стабильность в регионе. При этом он добавил, что ВС России также предотвратят проникновение террористов на территорию САР. Шойгу также отметил, что операция ВКС РФ в Сирии была проведена в пределах финансирования, которое было изначально запланировано оборонным ведомством Российской Федерации.