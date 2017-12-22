Хотя хотел в очередной раз поведать о «российской агрессии».

Лидер Незалежной Петр Порошенко в пятницу, 22 декабря, поздравил дипломатов со 100-летним юбилеем основания украинской дипслужбы. Во время своего выступления президент оговорился и, вместо очередной проповеди об опасности Москвы, рассказал о «коварном украинском режиме».

Порошенко уверяет, что никто не знает о «коварных» украинских властях лучше, чем украинцы. Именно поэтому дипломаты должны демонстрировать миру свои лучшие качества. Далее глава государства продолжает уже привычный рассказ о «плохих русских», от которых украинский народ настрадался.

Кажется, совесть украинского президента все-таки проснулась и заговорила. Несмотря на то, что Порошенко упорно отказывается признать очевидные вещи. Украинский народ, очевидно, страдает от действий Киева, а не Москвы. Украине не нужен внешний враг, чтобы создавать проблемы. Руководство страны отлично справляется с этой ролью.

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