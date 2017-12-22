Госдума РФ закрыла осеннюю сессию

Госдума провела последнее заседание осенней сессии. Депутаты завершили свою работу под звуки гимна РФ.

Следующая неделя будет «региональной», в течение этого времени парламентарии будут работать с избирателями. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит депутатов, поблагодарит их за работу и поздравит с грядущими праздниками.

Среди нашумевших инициатив, которые были приняты в ходе данной сессии, закон, вводящий статус СМИ-иностранных агентов, ужесточение ответственности за телефонный терроризм и за жестокое обращение с животными, пакет законов по поддержке семей с детьми и продление программы материнского капитала до 2021 года включительно.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что в эту сессию состоялось шесть дополнительных пленарных заседаний. За время своей работы с 5 октября 2016 года Госдума приняла 656 законов.

Первая «пленарка» весенней сессии пройдет 10 января.