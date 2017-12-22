Путин поставил «отлично» российским военным в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за успешную операцию в Сирии.

Открывая расширенное заседание коллегии министерства обороны, Путин заявил, что никакой другой оценки, кроме «отлично», военным, освободившим почти всю территорию Сирии, поставить нельзя.

Путин на коллегии минобороны: Российские военнослужащие освободили практически всю территорию Сирии. Оценка их действий может быть только одна - отлично! pic.twitter.com/Ij87dGLmFf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 22, 2017

Глава государства также поздравил министерство обороны с «замечательным объектом» — военной академией РВСН, которая была построена в Балашихе. По словам Путина, это современный объект, который позволит готовить кадры и развивать отрасль «в широком смысле этого слова».