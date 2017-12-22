Путин поздравил писателя Эдуарда Успенского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил знаменитого писателя Эдуарда Успенского с 80-летним юбилеем, пожелав автору детских книг здоровья.

Поздравительная телеграмма главы РФ была опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что на книгах писателя, которые учат дружбе и взаимопомощи, прививают важные нравственные ориентиры, выросло не одно поколение граждан России и других стран. Президент РФ также подчеркнул, что Успенский по-прежнему остается одним из самых востребованных и любимых детских писателей.

Успенский начал писать для детей в 1960-х годах. Сочинения писателя переведены на 25 языков. На основе его произведений сняты 60 мультипликационных фильмов.