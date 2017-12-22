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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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15:31   22 Декабря 2017
Весь мир
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Президенты РФ и Турции оценили сотрудничество стран в Сирии

Президенты РФ и Турции оценили сотрудничество стран в Сирии

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом в среду, 22 декабря. Президенты обсудили ситуацию в сирийском государстве.

Путин и Эрдоган констатировали, что российско-турецкое сотрудничество востребовано и результативно в достижении устойчивого политического урегулирования. Президенты РФ и Турции надеются, что в ходе восьмой международной встречи по САР в Астане получится согласовать конкретные аспекты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, перенесенного на февраль 2018 года.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества. Подтвердили обоюдный настрой содействовать в разрешении палестино-израильского конфликта.

Автор: Олег Королев
#россия #путин #сирия #турция #эрдоган
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