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15:15   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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«Нафтогаз» поспешил объявить о выигрыше дела против «Газпрома» в Стокгольме

«Нафтогаз» поспешил объявить о выигрыше дела против «Газпрома» в Стокгольме

«Нафтогаз» Украины объявил, что выиграл в Стокгольмском Арбитраже все спорные вопросы по делу против российского «Газпрома».

В частности, как заявили в украинской газовой компании, Стокгольмский арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» по положению «Бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012–2017 годах. Кроме того, суд якобы уменьшил стоимость газа для Украины с 485 долларов до 352 долларов за тысячу кубометров.Также в «Нафтогазе» заявили, что им удалось в 10 раз уменьшить обязательные годовые объемы газа. 

В Стокгольмском арбитраже слушаются взаимные претензии  «Газпрома» и «Нафтогаза» на миллиарды долларов. Речь идет о соглашения по поставкам голубого топлива Киеву, подписанным тогдашними премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #экономика #нафтогаз #газпром #весь мир #арбитраж #стокгольм
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