Президент России пригласил руководство Федерального собрания на встречу 25 декабря

Руководство Федерального собрания приглашено 25 декабря на встречу с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Николай Коломейцев, передает в пятницу РИА Новости.

Парламентарий также сообщил о том, что на предстоящей встрече с лидером страны должны присутствовать председатель нижней палаты, вице-спикеры, руководители фракций и думских комитетов.

Глава комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов также подтвердил журналистам, что такая встреча планируется, однако окончательного решения пока нет. Он отметил, что обсуждаться в ходе встречи будут итоги уходящего года.