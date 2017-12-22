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15:25   22 Декабря 2017
Весь мир
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Спецдокладчик ООН выступили с критикой лишения в США аккредитации у RT и Sputnik

Спецдокладчик ООН выступили с критикой лишения в США аккредитации у RT и Sputnik

Пользование законом об иностранных агентах в Соединенных Штатах против Sputnik и RT может подрывать доверие к иностранной прессе в целом.

Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросам на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кэй. При этом он подчеркнул, что идея закона в основном направлена на создание более прозрачной работы иностранных агентов.

По мнению Кэя, если у Вашингтона имеются основания для включения Sputnik и RT в список иностранных агентов, то этого не стоит делать из-за возможных последствий. При этом спецпосланник ООН в ходе интервью называет лишение аккредитации RT «контрпродуктивным», поскольку Россия сможет принять зеркальные меры.

Кроме того, Кэй считает, что такие действия со стороны США могут создать проблемы американским СМИ, которые работают в других странах. Напомним, что в ноябре 2017 года, журналистов российского информационного ведомства RT лишили аккредитации при американском Конгрессе из-за того, что данная компания была зарегистрирована как иностранный агент.

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #сша #оон #rt #sputnik #иноагент #спецпосланник #дэвид кэй
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