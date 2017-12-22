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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
18:21   22 Декабря 2017
Весь мир
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В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в пятницу, 22 декабря.

Глава МИД Британии прибыл в Москву

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву 22 декабря и провел переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили главные вопросы ситуации в Европе, на Украине, кибербезопасности и обменялись несколькими выпадами в адрес государств, которые они представляют. Во время переговоров британский политик пошутил, что является «убежденным русофилом» и доверяет Лаврову, так как дал ему свое пальто. Лавров тоже отметил, что настолько доверяет Борису (ударением на первый слог — прим. ИА «Политика сегодня»), что готов называть его Борисом (ударение на второй слог — прим. ИА «Политика сегодня»). 

Пользователи соцсетей возмутились голословными обвинениями Джонсона во вмешательстве России в выборы, и не простили ему недавнее сравнение страны со Спартой. 

 

 

 

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

Набиуллина снялась в клипе

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

Глава Банка России Эльвира Набиуллина снялась в клипе про новые банкноты в 2000 и 200 рублей. На официальной странице в Facebook регулятор предупредил, что наличие двух тысяч в кармане может вызвать «музыкальное настроение».

Мнения по поводу креатива Банка России разделились. Некоторым совсем не понравился ролик:

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

Нашлись и те, кто нашел клип забавным и похвалил чиновницу за способность к творчеству. 

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

Шойгу доложил Путину о выведении основного контингента войск РФ из Сирии

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу 22 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину, что приказ о выведении основного контингента из Сирии выполнен. По словам Шойгу, в САР останутся три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе. 

В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

Глава Минобороны отметил, что в Сирии за два с небольшим года было уничтожено 60 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из России. 

 

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия не хочет воевать с кем-либо, но предупредил, что не стоит проверять обороноспособность страны. 

 

 

 

Автор: Авдотья Карамазова
#сирия #набиуллина #шойгу #лавров #борис джонсон #банк россии
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