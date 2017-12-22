В соцсетях сегодня: Джонсон VS Лавров, клип про новые банкноты, доклад Шойгу

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в пятницу, 22 декабря.

Глава МИД Британии прибыл в Москву

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву 22 декабря и провел переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили главные вопросы ситуации в Европе, на Украине, кибербезопасности и обменялись несколькими выпадами в адрес государств, которые они представляют. Во время переговоров британский политик пошутил, что является «убежденным русофилом» и доверяет Лаврову, так как дал ему свое пальто. Лавров тоже отметил, что настолько доверяет Борису (ударением на первый слог — прим. ИА «Политика сегодня»), что готов называть его Борисом (ударение на второй слог — прим. ИА «Политика сегодня»).

Пользователи соцсетей возмутились голословными обвинениями Джонсона во вмешательстве России в выборы, и не простили ему недавнее сравнение страны со Спартой.

После прогулявшегося по экранам страны фильма "Оно", в Россию, с официальным визитом, прибыл Борис Джонсон,чтобы вернуть веру в смешных клоунов. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) 22 декабря 2017 г.

Борис Джонсон назвал себя убеждённым русофилом. С такими русофилами и никаких русофобов не надо. — Голос Мордора (@spacelordrock) 22 декабря 2017 г.

Борис Джонсон: - Я думаю, это важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Сергей Лавров: Повторяю... Подобные обвинения необходимо подкреплять доказательствами. Пауза. Доказательств нет. Занавес. — ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) 22 декабря 2017 г.

Набиуллина снялась в клипе

Глава Банка России Эльвира Набиуллина снялась в клипе про новые банкноты в 2000 и 200 рублей. На официальной странице в Facebook регулятор предупредил, что наличие двух тысяч в кармане может вызвать «музыкальное настроение».

Мнения по поводу креатива Банка России разделились. Некоторым совсем не понравился ролик:

Нашлись и те, кто нашел клип забавным и похвалил чиновницу за способность к творчеству.

Шойгу доложил Путину о выведении основного контингента войск РФ из Сирии

Глава Минобороны Сергей Шойгу 22 декабря доложил президенту РФ Владимиру Путину, что приказ о выведении основного контингента из Сирии выполнен. По словам Шойгу, в САР останутся три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Глава Минобороны отметил, что в Сирии за два с небольшим года было уничтожено 60 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из России.

А США хотя бы сотой частью этого достижения могут похвастать??? — Алексей Ловкачёв (@minerk523) 22 декабря 2017 г.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия не хочет воевать с кем-либо, но предупредил, что не стоит проверять обороноспособность страны.