Лавров назвал голословными обвинения о вмешательстве РФ в дела других стран

Ни одного факта, подтверждающего то, что Россия якобы вмешивалась в дела других государств, до сих пор нет.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

«Пока, кроме голословных утверждений, кроме того, что за четыре копейки кто-то разместил рекламу в каких-то социальных сетях, мы ничего не слышали», — подчеркнул Лавров.

Джонсон, в свою очередь, заявил, об «очень многих свидетельствах» вмешательства Москвы в выборы Германии, в Италии, во Франции, в США. Но при этом он не назвал ничего конкретного. При этом он подчеркнул, что нет никаких доказательств влияния РФ на выборы в Великобритании по Brexit.