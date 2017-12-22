Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

В Крыму обещают сдать «восьмое чудо света» в установленные президентом сроки.

Крымский мост сдадут в установленные сроки, несмотря на возникшие трудности с грунтом, который используют для строительства земляного полотна. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщила член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.

«Самый большой в Европе Крымский мост, несомненно, имеет свои технические особенности. Все возникающие вопросы по строительству решаются в кратчайшие сроки. Любимое детище всей России – Крымский мост будет сдан в срок, установленный президентом страны. Это все рабочие вопросы, которые возникают в период строительства моста, который уже можно назвать восьмым чудом света», - сообщила сенатор.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что реализация проекта может потребовать дополнительного финансирования в размере 2,9 миллиардов рублей. Причина тому – некачественно выполненные геологические работы. Грунт оказался не пригоден для возведения насыпи. В Минтрансе изданию подтвердили необходимость корректировки инженерных решений. Финальная стоимость дополнительных работ будет известна позже.