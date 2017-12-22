Медведев наградил депутатов Госдумы

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил медаль Столыпина второй степени зампреду палаты Сергею Неверову, председателю думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину и председателю комитета по международным делам Леониду Слуцкому.

Председатель правительства наградил почетной грамотой члена комитета Государственной думы по образованию и науке Алену Аршинову. Также Медведев вручил благодарности российского правительства председателям нескольких думских комитетов.

Дмитрий Анатольевич поблагодарил председателей комитетов ГД и попросил депутатов поздравить с наступающими новогодними праздниками всех остальных народных избранников. Правительственные награды присуждаются при решении стратегических задач социально-экономического развития российского государства.