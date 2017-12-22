Российские телеканалы приобрели права на трансляцию ЧМ-2018

Консорциум «2 Спорт 2», в котором состоят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», купил права на трансляции матчей ЧМ по футболу 2018 года.

В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что права на освещение турнира не привязаны к какой-то конкретной платформе, поэтому болельщики смогут следить за чемпионатом по ТВ, в сети, а также посредством радио и мобильных.

Помимо этого, ФИФА объявила, что состоялось подписание соглашения с итальянской медиа- и телекоммуникационной компанией Mediaset, которая покажет матчи мирового первенства на территории Италии.

Как заявил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, организация сделала два больших шага для обеспечения трансляций чемпионата мира по футболу во всех странах.